СМИ узнали о готовности США вооружить Киев ракетами большой дальности
Reuters: США готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности
В США готовятся к выделению нового пакета помощи Украине. Он обойдётся в $2,2 млрд и впервые будет включать ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Агентство не уточняет, какие именно ракеты хотят отправить США Украине. По информации его источников, в пакет также войдут другие боеприпасы и вооружения.
Ранее Лайф писал, что на Украине заявили об ускоренных переговорах с Западом по поставкам авиации и ракет. Подоляк сообщил, что Киев обсуждает с западными партнёрами передачу и дальнобойных ракет. По его словам, "эту необходимость на Западе понимают".
Wikipedia / U.S. Navy