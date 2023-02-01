СМИ узнали о готовности США вооружить Киев ракетами большой дальности

В США готовятся к выделению нового пакета помощи Украине. Он обойдётся в $2,2 млрд и впервые будет включать ракеты большой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Агентство не уточняет, какие именно ракеты хотят отправить США Украине. По информации его источников, в пакет также войдут другие боеприпасы и вооружения.