В России предложили изменить правила перевоза ручной клади в самолётах
"Аэрофлот" решил добиться изменений в федеральных авиаправилах перевоза ручной клади
"Аэрофлот" собирается добиться пересмотра Федеральных авиационных правил в отношении провоза ручной клади. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский. В свою очередь глава Ространснадзора Виктор Басаргин отметил, что изменения будут иметь отношение к допустимым габаритам провоза ручной клади.
"Мы (с Ространснадзором — прим. Лайф) одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку", — приводит РИА "Новости" слова Александровского.
По его мнению, изменения нужны в частности для того, чтобы лоукостер "Победа" работал более эффективно. Объяснил он это тем, что неоднозначность трактования ФАП в вопросах транспортировки багажа и ручной клади может повлиять на снижение эффективности бизнес-модели перевозчика и взвинтить цены на его услуги.
Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, в свою очередь, также выразил мнение, что следует утвердить единые и понятные для всех параметры ручной клади. Он добавил, что нужно сделать так, чтобы разные авиаперевозчики могли на них опираться и "ни у кого впоследствии не вызывали вопросов".
Отметим, что ранее российский Верховный суд признал нормы провоза ручной клади авиакомпании "Победа" нарушающими права пассажиров. Впрочем, та решила не менять правила провоза ручной клади даже после судебного решения.
Агентство "Москва" / Гришкин Денис