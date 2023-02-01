В России предложили изменить правила перевоза ручной клади в самолётах

"Аэрофлот" собирается добиться пересмотра Федеральных авиационных правил в отношении провоза ручной клади. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Александровский. В свою очередь глава Ространснадзора Виктор Басаргин отметил, что изменения будут иметь отношение к допустимым габаритам провоза ручной клади.

"Мы (с Ространснадзором — прим. Лайф) одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку", — приводит РИА "Новости" слова Александровского.

По его мнению, изменения нужны в частности для того, чтобы лоукостер "Победа" работал более эффективно. Объяснил он это тем, что неоднозначность трактования ФАП в вопросах транспортировки багажа и ручной клади может повлиять на снижение эффективности бизнес-модели перевозчика и взвинтить цены на его услуги.