ФСБ обнародовала уникальные архивные документы о зверствах захватчиков Сталинграда

Федеральная служба безопасности России опубликовала на своём сайте серию уникальных архивных документов, посвящённых освобождению Сталинграда. ФСБ приурочила это к 80-летию Сталинградской битвы.

В том числе рассекречена справка главы УНКВД по Сталинградской области А.И. Воронина, свидетельствующая о преступлениях захватчиков, в том числе грабежах, изнасилованиях, убийствах. Согласно документу, уже в первые дни оккупации немцы провели учёт выжившего гражданского населения и переселили его в глубокий тыл. Трудоспособных мужчин и одиноких женщин отправили на Украину и в Германию. В Сталинграде при этом осталось 250 тысяч жителей, что зафиксировал личный переводчик коменданта города Аутергофа. К тому моменту, как город был освобождён, в ранее занятых районах остался 7661 человек, включая 98 человек в Тракторозаводском районе, 72 в Ерманском, 30 в Дзержинском. Сообщается, что в Сиротинском районе были вывезены в Германию более 200 человек, а из Нижне-Чирского — более 600.

Предполагается, что гитлеровцы вымещали злобу на горожанах, так как были обозлены из-за упорного сопротивления советских войск. Так, нацисты врывались в дома, грабили их, а всё, чем удалось поживиться, отправляли в Германию.

"В Баррикадном районе Сталинграда отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей и полураздетых бросали под открытым небом", — сказано в документе.

Также, по данным архивов, в 27 населённых пунктах Сиротинского района после изгнания оккупантов осталось всего 8 коров и 10 кур. Описываются в документе и зверства. Например, в одной из землянок верхнего посёлка завода 221 города Сталинграда фашисты на глазах у детей изнасиловали двух женщин, которые были эвакуированы из Ворошиловграда. Затем женщин и детей расстреляли. Также в хуторе Аверино Каланчевского района 10 человек в возрасте 11–15 лет расстреляли за то, что один из них взял папиросы у немецкого офицера.