FA заинтересовалась видео со словом на букву "н" от Мудрика
The Athletiс: FA занялась расследованием из-за видео с расистским словом от Мудрика
Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала внутреннее расследование в отношении украинского футболиста "Челси", 22-летнего Михаила Мудрика. Поводом стал старый ролик из соцсети TikTok. На том видео спортсмен произнёс слово "ниггер", то есть негр, которое теперь считается в англоязычной среде расистским. Об этом пишет The Athletiс.
Ролик уже удалён со страницы в соцсети, но он успел набрать свыше 214 тысяч просмотров и разошёлся по Интернету. Там Мудрик читает рэп, где и звучит злополучное для него слово.
По данным издания, видео было выложено в июне прошлого года. В нём футболист произносил слова песни Freestyle американского рэпера Lil Baby. Болельщики и активисты раскритиковали футболиста за расистское видео, и он даже извинился за него.
Twitter / mykhaylomudryk