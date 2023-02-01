FA заинтересовалась видео со словом на букву "н" от Мудрика

Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала внутреннее расследование в отношении украинского футболиста "Челси", 22-летнего Михаила Мудрика. Поводом стал старый ролик из соцсети TikTok. На том видео спортсмен произнёс слово "ниггер", то есть негр, которое теперь считается в англоязычной среде расистским. Об этом пишет The Athletiс.

Ролик уже удалён со страницы в соцсети, но он успел набрать свыше 214 тысяч просмотров и разошёлся по Интернету. Там Мудрик читает рэп, где и звучит злополучное для него слово.