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1 февраля, 01:14

FA заинтересовалась видео со словом на букву "н" от Мудрика

The Athletiс: FA занялась расследованием из-за видео с расистским словом от Мудрика

Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала внутреннее расследование в отношении украинского футболиста "Челси", 22-летнего Михаила Мудрика. Поводом стал старый ролик из соцсети TikTok. На том видео спортсмен произнёс слово "ниггер", то есть негр, которое теперь считается в англоязычной среде расистским. Об этом пишет The Athletiс.

Ролик уже удалён со страницы в соцсети, но он успел набрать свыше 214 тысяч просмотров и разошёлся по Интернету. Там Мудрик читает рэп, где и звучит злополучное для него слово.

"Челси" положил глаз на Мудрика из "Шахтёра", на кону большая сумма

"Челси" положил глаз на Мудрика из "Шахтёра", на кону большая сумма

По данным издания, видео было выложено в июне прошлого года. В нём футболист произносил слова песни Freestyle американского рэпера Lil Baby. Болельщики и активисты раскритиковали футболиста за расистское видео, и он даже извинился за него.

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Twitter / mykhaylomudryk

Анатолий Симоненко

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