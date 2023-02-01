Нарышкин предположил, какие у НАТО мечты о России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает мечтать о поражении РФ.

"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин в интервью РИА "Новости".