Нарышкин предположил, какие у НАТО мечты о России
Нарышкин обвинил НАТО в повышении ставок на Украине и мечтах о поражении России
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает мечтать о поражении РФ.
"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин в интервью РИА "Новости".
Как писал ранее Лайф, СМИ узнали, что США готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности. Предполагается, что очередной шаг в поддержке Киева обойдётся Америке в $2,2 млрд.