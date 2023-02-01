"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 00:54

Нарышкин предположил, какие у НАТО мечты о России

Нарышкин обвинил НАТО в повышении ставок на Украине и мечтах о поражении России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине. При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает мечтать о поражении РФ.

"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", — подчеркнул Нарышкин в интервью РИА "Новости".

Нарышкин призвал готовиться к тому, что Запад будет действовать "на грани потери рассудка"

Нарышкин призвал готовиться к тому, что Запад будет действовать "на грани потери рассудка"

Как писал ранее Лайф, СМИ узнали, что США готовятся выделить Украине пакет помощи с ракетами большой дальности. Предполагается, что очередной шаг в поддержке Киева обойдётся Америке в $2,2 млрд.

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров