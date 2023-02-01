В Петербурге девушка-продюсер получила по лицу от справляющего нужду мужчины

В Санкт-Петербурге продюсер Анна Леонова была избита во дворе своего дома на Суворовском проспекте после небольшой перепалки с пьяным мужчиной. Девушка сделала замечание незнакомцу, справлявшему нужду на припаркованный во дворе автомобиль. После этого она немного прошла вперёд и услышала приближающиеся шаги.

"Повернулась и понимаю, что он уже в метре от меня. Стоят парень и девушка. Я говорю: "Помогите, пожалуйста, меня преследуют". Следующее, что я помню, — удар в голову, а потом всё лицо было в крови и вся куртка", — сообщила Леонова изданию "Фонтанка.ру".

По словам Леоновой, обидчик целенаправленно бил в лицо. После произошедшего прохожие вызвали девушке скорую. Врачи Мариинской больницы, куда доставили девушку, зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы и гематомы. Анна призналась, что у неё в глазах до сих пор "плывёт" и чувствует она себя плохо. Девушке удалось получить видеозаписи произошедшего. Как выяснилось, в тот злополучный день мужчину видели в продуктовом покупающим коньяк и сигареты. Позже он трижды справил нужду в том самом дворе. По данным издания, полиция ищет преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.