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31 января, 23:56

Врач рассказала, какой завтрак не подходит для зимы

Диетолог Круглова: Завтрак из бутербродов или йогурта зимой не насыщает организм

В зимнее время организму требуется больше питания из-за значительного расхода энергии. Часто люди для восполнения "топлива" едят сладкое — самый простой способ насытиться, но такие продукты, содержащие простые углеводы, в холода лучше исключить из утреннего меню. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она отнесла к нежелательному рациону некоторые готовые завтраки, в составе которых есть много сахара, сдобная выпечка и какие-то сладости.

"Эти продукты могут быть только небольшим дополнением к обычному завтраку зимой, а не основной его частью, потому что после них очень быстро опять захочется есть. В такой еде может быть достаточно много калорий, но она не дает насыщения на длительное время", – объяснила Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

Также зимой завтрак не должен состоять только из йогурта или бутерброда — этого будет мало, отметила эксперт. Человек зимой бывает на холодном свежем воздухе, ему нужно больше энергии. Лучше всего на завтрак съесть омлет с цельнозерновым хлебом и фруктами, считает диетолог. Важно, чтобы "утренние"продукты содержали пищевые волокна и витамины.

"Например, на завтрак зимой можно съесть омлет, отварные яйца или творог, но с обязательным добавлением цельнозерновых продуктов вроде мюслей или хлеба, а также фруктов. Я бы ещё добавила источники растительных жиров, например, горсть орехов", — рассказала Круглова.

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Freepik

Арина Родионова

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