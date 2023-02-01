Из-за землетрясения на Сахалине появились трещины на стенах социальных объектов
На стенах социальных объектов в Сахалинской области обнаружены трещины. Они пошли после землетрясения в Смирныховском районе. Как сообщила мэр округа Ирина Карпукова, эпицентром была территория близ села Онор.
"С целью обследования зданий на предмет наличия повреждений в несущих конструкциях, были незамедлительно направлены специалисты, совместно с моим заместителем. В ходе осмотра социальных объектов были выявлены горизонтальные трещины штукатурного слоя", — рассказала Карпукова в своём Telegram-канале.
О каких именно социальных объектах идёт речь, мэр не уточнила. Сегодня, 1 февраля, инженер управления капитального строительства местной администрации выедет на место для детального осмотра помещений.
Ранее Лайф писал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально сообщалось о 300 пострадавших в Хое и семерых — в городе Сельмас. Позже число раненых увеличилось до 664, как минимум трое погибли.
Telegram / Ирина Карпукова / Мэр Смирных