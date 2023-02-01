В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на поставки нефти за рубеж при упоминании ценового потолка, введённого западными странами. С 1 февраля экспортёры должны строго следить за тем, чтобы в их контрактах не было положений о применении механизма фиксации предельной цены.

Согласно указу, который в конце декабря прошлого года был подписан главой РФ Владимиром Путиным, запрещено поставлять нефть и нефтепродукты из России иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах каким-либо образом предусмотрено задействование механизма фиксации предельной цены на каждом из этапов поставок вплоть до финального покупателя. Действие запрета продлится до 1 июля.

Российскому правительству ещё предстоит определить дату вступления аналогичных мер по нефтепродуктам. Отмечается, что Президент РФ имеет полномочия выводить определённые поставки из-под действия указа.

Минэнерго до 1 марта должно утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую российскую нефть. Правительственное постановление от 28 января предписывает российским компаниям – экспортёрам нефти отслеживать неприменение ограничения цен по всей цепочке и не допускать, чтобы в контрактах присутствовали положения о ценовом потолке. При обнаружении подобных пунктов необходимо в течение 30 дней уведомить об этом таможенные органы и Минэнерго РФ, иначе экспорт будет запрещён.