"Очарован культурой": Экс-посол США признался в любви к России
Экс-посол США Салливан заявил, что Россия останется крупным мировым игроком
Джон Салливан. Фото © Софья Сандурская
Бывший посол США в России Джон Салливан высказал уверенность в том, что Россия в будущем останется крупным игроком на мировой арене. Об этом он сказал, выступая на встрече, организованной Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.
Изучающий русский язык студент спросил Салливана, останется ли Россия, по его мнению, "крупным центром в плане политики и международной безопасности". Тот ответил утвердительно.
"Будут ли они крупным игроком? Да. Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно", — сказал экс-посол.
Объясняя, почему решил учить русский язык, он заявил: "Я так очарован русской культурой. Я люблю Россию".
Салливан также немного рассказал о своей работе в качестве посла. По оценке дипломата, когда он приехал в Москву, отношения двух стран были "в очень, очень плохом состоянии", затем же вовсе "стремительно пошли на спад".
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Салливан завершил работу и покинул Москву. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось, это была ложь. Причиной внезапной отставки Салливана стала смертельная болезнь жены.