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1 февраля, 00:20

"Очарован культурой": Экс-посол США признался в любви к России

Экс-посол США Салливан заявил, что Россия останется крупным мировым игроком

<p>Джон Салливан. Фото © Софья Сандурская</p>

Джон Салливан. Фото © Софья Сандурская

Бывший посол США в России Джон Салливан высказал уверенность в том, что Россия в будущем останется крупным игроком на мировой арене. Об этом он сказал, выступая на встрече, организованной Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

Изучающий русский язык студент спросил Салливана, останется ли Россия, по его мнению, "крупным центром в плане политики и международной безопасности". Тот ответил утвердительно.

"Будут ли они крупным игроком? Да. Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно", — сказал экс-посол.

Объясняя, почему решил учить русский язык, он заявил: "Я так очарован русской культурой. Я люблю Россию".

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Салливан также немного рассказал о своей работе в качестве посла. По оценке дипломата, когда он приехал в Москву, отношения двух стран были "в очень, очень плохом состоянии", затем же вовсе "стремительно пошли на спад".

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Салливан завершил работу и покинул Москву. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось, это была ложь. Причиной внезапной отставки Салливана стала смертельная болезнь жены.

Андрей Григорьев

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