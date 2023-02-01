Британия замерла перед крупнейшей за десятилетие забастовкой

Как пишет издание, из числа бастующих около 200 тысяч человек — члены крупнейшего в стране профсоюза работников сферы образования NEU (National Education Union). В связи с этим в этот день в стране более чем 20 тысяч школ будут закрыты. В забастовке примет участие также 70 тысяч сотрудников 150 британских университетов и 100 тысяч госслужащих министерств и ведомств. Среди них — работники служб пограничного контроля. Большая часть поездов будут отменены, ожидается и возникновение больших очередей в аэропортах. Без обучения 1 февраля останется до 4,5 млн британских учащихся. Бастующие намерены требовать улучшения условий труда и повышения зарплат в соответствии с инфляцией, уровень которой достиг рекордного показателя в 10,5%. Забастовки планируется продолжать до тех пор, пока потребности не будут удовлетворены правительством.