Британия замерла перед крупнейшей за десятилетие забастовкой
До полумиллиона британцев 1 февраля выйдут на крупнейшую за десятилетие забастовку
Профсоюзы Британии организуют 1 февраля массовую забастовку, крупнейшую за последнее десятилетие. Как сообщает газета The Guardian, в акции планируется участие до 500 тысяч жителей страны. В основном это работники сферы образования — школьные учителя Англии, Уэльса и нескольких регионов Шотландии. К ним присоединятся университетские преподаватели, госслужащие, музейные работники, водители автобусов и машинисты поездов.
Как пишет издание, из числа бастующих около 200 тысяч человек — члены крупнейшего в стране профсоюза работников сферы образования NEU (National Education Union). В связи с этим в этот день в стране более чем 20 тысяч школ будут закрыты. В забастовке примет участие также 70 тысяч сотрудников 150 британских университетов и 100 тысяч госслужащих министерств и ведомств. Среди них — работники служб пограничного контроля. Большая часть поездов будут отменены, ожидается и возникновение больших очередей в аэропортах. Без обучения 1 февраля останется до 4,5 млн британских учащихся. Бастующие намерены требовать улучшения условий труда и повышения зарплат в соответствии с инфляцией, уровень которой достиг рекордного показателя в 10,5%. Забастовки планируется продолжать до тех пор, пока потребности не будут удовлетворены правительством.
А 6 февраля к бастующим присоединятся и британские медики. Ожидается крупнейшая в истории национальной системы здравоохранения королевства акция. Причём, если раньше медсёстры и сотрудники служб скорой помощи бастовали по очереди, в этот день они решили принять участие в акции одновременно.
Ранее Лайф писал, что британцы сжигают коммунальные счета на акциях протеста. Митинги проходят на фоне роста цен на газ и электроэнергию. Протестующие также подожгли три металлических контейнера возле вокзала Кингс-Кросс.
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