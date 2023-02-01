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1 февраля, 00:46

Британия замерла перед крупнейшей за десятилетие забастовкой

До полумиллиона британцев 1 февраля выйдут на крупнейшую за десятилетие забастовку

Профсоюзы Британии организуют 1 февраля массовую забастовку, крупнейшую за последнее десятилетие. Как сообщает газета The Guardian, в акции планируется участие до 500 тысяч жителей страны. В основном это работники сферы образования — школьные учителя Англии, Уэльса и нескольких регионов Шотландии. К ним присоединятся университетские преподаватели, госслужащие, музейные работники, водители автобусов и машинисты поездов.

Как пишет издание, из числа бастующих около 200 тысяч человек — члены крупнейшего в стране профсоюза работников сферы образования NEU (National Education Union). В связи с этим в этот день в стране более чем 20 тысяч школ будут закрыты. В забастовке примет участие также 70 тысяч сотрудников 150 британских университетов и 100 тысяч госслужащих министерств и ведомств. Среди них — работники служб пограничного контроля. Большая часть поездов будут отменены, ожидается и возникновение больших очередей в аэропортах. Без обучения 1 февраля останется до 4,5 млн британских учащихся. Бастующие намерены требовать улучшения условий труда и повышения зарплат в соответствии с инфляцией, уровень которой достиг рекордного показателя в 10,5%. Забастовки планируется продолжать до тех пор, пока потребности не будут удовлетворены правительством.

А 6 февраля к бастующим присоединятся и британские медики. Ожидается крупнейшая в истории национальной системы здравоохранения королевства акция. Причём, если раньше медсёстры и сотрудники служб скорой помощи бастовали по очереди, в этот день они решили принять участие в акции одновременно.

Тысячи протестующих вышли на демонстрацию за независимость Уэльса

Тысячи протестующих вышли на демонстрацию за независимость Уэльса

Ранее Лайф писал, что британцы сжигают коммунальные счета на акциях протеста. Митинги проходят на фоне роста цен на газ и электроэнергию. Протестующие также подожгли три металлических контейнера возле вокзала Кингс-Кросс.

Обложка ©

Twitter / EPA_Images

Арина Родионова

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