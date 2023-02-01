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1 февраля, 03:13

На юго-востоке Москвы произошёл пожар в жилом доме

В Москве на Чистопольской улице, что на юго-востоке столицы, произошёл пожар в жилом доме. По предварительным данным, есть по меньшей мере одна жертва.

Пожарные у загоревшегося дома на юго-востоке Москвы. Видео прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На видео с места происшествия, которое оказалось в распоряжении Лайфа, виден дым из окна квартиры на втором этаже. У дома работают пожарные. На земле лежит накрытое тело погибшего мужчины. Причины случившегося выясняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек. Были обнаружены тела 34-летнего мужчины и женщин в возрасте 36 и 64 лет.

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LiFE

Андрей Григорьев

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