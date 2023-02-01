На юго-востоке Москвы произошёл пожар в жилом доме

В Москве на Чистопольской улице, что на юго-востоке столицы, произошёл пожар в жилом доме. По предварительным данным, есть по меньшей мере одна жертва.

Пожарные у загоревшегося дома на юго-востоке Москвы. Видео прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На видео с места происшествия, которое оказалось в распоряжении Лайфа, виден дым из окна квартиры на втором этаже. У дома работают пожарные. На земле лежит накрытое тело погибшего мужчины. Причины случившегося выясняются.