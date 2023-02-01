Нарышкин: США полны решимости вести войну до последнего украинца

Страны Запада постоянно расширяют перечень ударного наступательного вооружения, которое они готовы поставлять Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы, конечно, констатируем расширение и объёмов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений", — сказал он РИА "Новости".

Нарышкин объясняет это желанием США и их союзников "вести войну с Россией до последнего украинца". По мнению главы СВР, Запад полон решимости в этом вопросе.