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1 февраля, 02:46

Полвека истории: Последний из легендарных Boeing 747 передан заказчику

Boeing передала заказчику последний самолёт 747 модели

Американская авиакосмическая корпорация Boeing завершила производство двухпалубного широкофюзеляжного самолёта Boeing-747. Эти лайнеры выпускались в течение 50 лет. Компания передала последний экземпляр заказчику.

Передача заказчику последнего в истории Boeing-747. Видео © Twitter \ Boeing

Церемония передачи авиалайнера в грузовой модификации транслировалась на сайте компании. Последний самолёт стал 1 574-м по счёту, его сборка завершилась в декабре 2022 года. Заказчиком стала американская грузовая компания Atlas Air. Передали самолёт на заводе, где эта модель собиралась с 1967 года — на предприятии в Эверетте (штат Вашингтон). На фюзеляже размещён портрет и автограф Джо Саттера (1921-2016). Он был ведущим инженером группы разработчиков Boeing-747 в 1960-х годах.

Последняя же пассажирская модель Boeing-747 была выпущена 5 лет назад, сообщает телекомпания СNN. Использование этого борта сократилось в период пандемии в 2020 году. Пока в стою 44 пассажирских воздушных судна и 314 грузовых Boeing-747.

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Ранее Лайф писал, что учёный спрогнозировал бум беспилотных грузоперевозок в ближайшем будущем. А вот разговоры о пассажирской беспилотной авиации — аэротакси или трансатлантических полётах — пока вести рано.

Обложка ©

Twitter \ Boeing

Арина Родионова

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