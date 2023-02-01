В Минобороны заявили о попытке Запада провести в России "ментальный блицкриг"

Страны Запада в прошлом году попытались провести в России блицкриг ментальной войны, однако им этого не удалось. Такое мнение высказал советник министра обороны Андрей Ильницкий.

В своей статье для журнала "Арсенал Отечества" он пояснил, что имеет в виду попытку Запада устроить в России молниеносную войну в экономической и ментальной сферах. Советник министра отметил, что если для вооружённого блицкрига нужно до 100 дней, то для ментального — до двух лет. Первая цель — добиться предательства элит. Затем ещё до 15 лет понадобится, чтобы у народа сформировалась новая идентичность.

"Первый акт борьбы не принёс Западу успеха, но привёл к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны", — считает Ильницкий (цитата по РИА "Новости").

Он полагает, что полностью утвердиться в поражении Запада можно будет только к середине 2024 года, когда "к элитам и населению России окончательно придёт понимание невозможности договориться с Западом и вернуть всё "как было".

Ильницкий поясняет также, что понимает под ментальным блицкригом попытку парализовать волю противника через воздействие на его элиту и СМИ. Затем должны запуститься внутренние механизмы разрушения. Запад, по мнению советника, перед попыткой развязать такое в России не провёл достаточную подготовку, обнажил свои планы и тем самым нарушил правила и логику действий.