Жителей двух регионов России предупредили о паводках

На этой неделе Крыму и Краснодарскому краю могут грозить снегодождевые паводки. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В период с 5 по 6 февраля существует риск формирования снегодождевых паводков в Краснодарском крае и Республике Крым", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

При этом, как отметили в ведомстве, гидрологическая обстановка в России соответствует сезонным нормам. Так, оттепель дала выход воды на пойму с подтоплением объектов инфраструктуры на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. А вот на реке Авача возле города Елизово на Камчатке, а также на Оке в районе Алексина Тульской области наблюдались опасные уровни воды из-за зажоров льда.