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1 февраля, 01:28

Учительница попала в тюрьму за роман с 16-летним школьником

Учительнице из Техаса грозит 20 лет тюрьмы за роман с учеником

<p>Обвиняемая Айкия Хавера Робертс. Фото © <a href="https://www.panews.com/2023/01/28/teacher-charged-for-alleged-sex-with-student/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Port Arthur News </a></p>

Обвиняемая Айкия Хавера Робертс. Фото © The Port Arthur News

Учительнице старшей школы из штата Техас Айкии Хавере Робертс грозит 20 лет тюрьмы за неподобающие отношения с учеником. Выяснилось, что у женщины была физическая близость с 16-летним, сообщает The Port Arthur News.

Расследование в отношении 33-летней учительницы из Техаса, как сообщает издание, началось 5 декабря 2022 года. Тогда в распоряжении полиции Независимого школьного округа Бомонт появилось фото, на котором Робертс лежала на коленях у ученика. В последствии она призналась, что роман начался ещё в ноябре, когда парню было 16. Тот не стал отрицать, что отношения у них были. Он несколько раз проводил у педагога дома выходные, а также, что получил от неё в подарок кольцо.

Женщина подтвердила, что у них был "физический контакт". Обвинительное заключение она выслушала 25 января, а через два дня её поместили в исправительное учреждение округа Джефферсон. В случае вынесения приговора ей грозит 20 лет тюрьмы.

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Арина Родионова
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