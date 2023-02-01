Учительница попала в тюрьму за роман с 16-летним школьником

Расследование в отношении 33-летней учительницы из Техаса, как сообщает издание, началось 5 декабря 2022 года. Тогда в распоряжении полиции Независимого школьного округа Бомонт появилось фото, на котором Робертс лежала на коленях у ученика. В последствии она призналась, что роман начался ещё в ноябре, когда парню было 16. Тот не стал отрицать, что отношения у них были. Он несколько раз проводил у педагога дома выходные, а также, что получил от неё в подарок кольцо.