Учительница попала в тюрьму за роман с 16-летним школьником
Учительнице из Техаса грозит 20 лет тюрьмы за роман с учеником
Обвиняемая Айкия Хавера Робертс. Фото © The Port Arthur News
Учительнице старшей школы из штата Техас Айкии Хавере Робертс грозит 20 лет тюрьмы за неподобающие отношения с учеником. Выяснилось, что у женщины была физическая близость с 16-летним, сообщает The Port Arthur News.
Расследование в отношении 33-летней учительницы из Техаса, как сообщает издание, началось 5 декабря 2022 года. Тогда в распоряжении полиции Независимого школьного округа Бомонт появилось фото, на котором Робертс лежала на коленях у ученика. В последствии она призналась, что роман начался ещё в ноябре, когда парню было 16. Тот не стал отрицать, что отношения у них были. Он несколько раз проводил у педагога дома выходные, а также, что получил от неё в подарок кольцо.
Женщина подтвердила, что у них был "физический контакт". Обвинительное заключение она выслушала 25 января, а через два дня её поместили в исправительное учреждение округа Джефферсон. В случае вынесения приговора ей грозит 20 лет тюрьмы.
Ранее Лайф писал, что настоятель секты в Подмосковье задержан за изнасилование нескольких подростков. По данным ФСБ и МВД России, злоумышленник был духовным наставником организации и совершил преступления против несовершеннолетних в 2016 и 2017 годах.