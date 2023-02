Раскрыты название и состав новой киновселенной DC

DC Studios, руководителем которой является Джеймс Ганн, озвучила план по развитию обновлённой киновселенной. Название первой главы — Gods and Monsters ("Боги и Монстры"). Она будет включать целый перечень фильмов и сериалов. В том числе это "Флэш" с Эзрой Миллером. Картина станет "большой перезагрузкой" для киновселенной.

В ряде готовящихся кинолент будет "Супермен. Наследие". Сценарий для него пишет Ганн. Уже известно, что дата выхода фильма назначена на 11 июля 2025 года. Вместо Генри Кавилла героя сыграет другой актёр. Фильм "Авторитеты" будет продолжением "Наследия", это будет кино о совсем новых супергероях. Когда именно фильм выйдет, неизвестно. Также выйдет киноадаптация комикса The Brave and the Bold, где будут новый Бэтмен и новая Бэт-семья с фокусом на Робина, которым станет сын Брюса Уэйна Дэмиен Уэйн. А ещё зрители увидят фильм "Супергёрл. Женщина завтрашнего дня" о кузине Супермена, Каре Зор-Эл. Ещё одним фильмом в линейке станет "Болотная тварь" — хоррор-триллер, повествующий о происхождении персонажа.