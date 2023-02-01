Нетаньяху выразил готовность стать посредником в украинском кризисе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что может стать посредником в переговорах по украинскому кризису, если получит обращение от "всех заинтересованных сторон". Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN.
"Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединённые Штаты", — ответил Нетаньяху на вопрос, готов ли он стать посредником в украинском конфликте.
Он ещё раз подчеркнул, что сможет взять на себя эту роль, если его попросят об этом "все заинтересованные стороны".
Как рассказывал Лайф, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара делает упор на том, что именно на её площадке удалось договориться о зерновой сделке — условиях вывоза продовольствия с Украины морским путём.
kremlin.ru