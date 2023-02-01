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1 февраля, 02:04

Нетаньяху выразил готовность стать посредником в украинском кризисе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что может стать посредником в переговорах по украинскому кризису, если получит обращение от "всех заинтересованных сторон". Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединённые Штаты", — ответил Нетаньяху на вопрос, готов ли он стать посредником в украинском конфликте.

Он ещё раз подчеркнул, что сможет взять на себя эту роль, если его попросят об этом "все заинтересованные стороны".

Трамп выступил с предложением по ситуации вокруг Украины

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Как рассказывал Лайф, не раз о готовности стать посредником в украинском кризисе заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара делает упор на том, что именно на её площадке удалось договориться о зерновой сделке — условиях вывоза продовольствия с Украины морским путём.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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