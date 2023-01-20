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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 15:22
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Эрдоган снова захотел выступить посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Эрдоган предложил Зеленскому свою роль посредника для установления мира с Россией

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз подтвердил готовность быть посредником для установления мира между Россией и Украиной. Об этом сообщили журналистам в пятницу в канцелярии турецкого лидера по итогам его переговоров с Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган подтвердил готовность взять на себя роль посредника для этого процесса", сказано в сообщении пресс-службы.

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Напомним, что на днях Эрдоган переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры затронули целый комплекс тем, в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию режима Зеленского, "сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники".

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LIFE / Алексей Голенищев

Марина Калегина
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