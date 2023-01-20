Эрдоган снова захотел выступить посредником между РФ и Украиной
Президент Турции Эрдоган предложил Зеленскому свою роль посредника для установления мира с Россией
Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз подтвердил готовность быть посредником для установления мира между Россией и Украиной. Об этом сообщили журналистам в пятницу в канцелярии турецкого лидера по итогам его переговоров с Владимиром Зеленским.
"Президент Эрдоган подтвердил готовность взять на себя роль посредника для этого процесса", — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, что на днях Эрдоган переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры затронули целый комплекс тем, в том числе вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в первую очередь ранеными. Путин обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию режима Зеленского, "сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объёмы передаваемых вооружений и военной техники".
LIFE / Алексей Голенищев