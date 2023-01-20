Эрдоган снова захотел выступить посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз подтвердил готовность быть посредником для установления мира между Россией и Украиной. Об этом сообщили журналистам в пятницу в канцелярии турецкого лидера по итогам его переговоров с Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган подтвердил готовность взять на себя роль посредника для этого процесса", — сказано в сообщении пресс-службы.