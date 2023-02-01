Итальянка захотела иметь детей и убила мужа

Жительница Палермо Лоредана Грациано получила 30 лет тюрьмы за убийство мужа. Апелляционный суд приговор утвердил, сообщила газета Fatto Quotidiano. Женщина, как пишет издание, обошлась так жестоко с супругом из-за усталости от скучной жизни и сильного желания стать матерью. Именно поэтому она начала новые отношения с другим мужчиной, а от мужа решила избавиться.

На след преступницы расследование вышло отчасти благодаря любовнику женщины, с которым она поделилась коварным планом. Дело в том, что в последствии она с ним рассталась и родила ребёнку от другого. Мужа же она к отравлению "готовила", давая ему препарат, препятствующий свертыванию крови. В дальнейшем, когда супруга дала ему цианид, вещество повысило эффективность яда. Преступление был совершено в 2019-м году.

Когда пиццайоло Себастьяно Розеллы Музико из города Термини-Имерезе неожиданно умер в 40-летнем возрасте, родственники заподозрили неладное. Мужчина занимался спортом, а причиной смерти был назван инфаркт. Вскрытие показало истинную картину. Грациано всё это время твердила о своей невиновности. Теперь она ещё и лишена родительских прав.