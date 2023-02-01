Банкиру из "Балтики" запросили 18 лет за вывод 46 млрд рублей

Гособвинение потребовало дать 18 лет колонии строгого режима экс-владельцу банка "Балтика" Олегу Власову, который обвиняется в выводе из РФ свыше 46 млрд рублей, а также оштрафовать его на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет издание, в августе 2021 году генпрокуратура направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное дело против Власова. По данным следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и в столице Молдавии Кишинёве владелец местного банка Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон, другой олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Александр Коркин организовали преступное сообщество, чтобы вывести деньги из РФ в иностранной валюте. В этой схеме Власов сыграл не последнюю роль, так как в деле участвовали счета "Балтики". Банкира поместили в СИЗО.

"Как стало известно "Ъ", гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова", — сообщает издание.

Как объясняет газета, преступная схема основывалась на решениях молдавских судов. Между российской компанией, накапливающей средства для вывода денег, и иностранной оформлялся договор займа. Поручителями выступали молдавские граждане и российская компания. Договор намеренно не исполнялся, после чего кредитор обращался с просрочкой в молдавский суд, чтобы "засудить" должника и его поручителей.