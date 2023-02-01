Опрос показал, какие работники чаще получают прибавку к зарплате

За последний год чаще прибавку к зарплате получали те, кто лично у начальства просил платить им больше, по меньшей мере на 30%. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. В исследовании участвовало 2500 респондентов, имеющих постоянную работу на протяжении как минимум года.

Как передаёт "Газета.Ru", повышения просили около 38% респондентов. При этом мужчин среди таких "смельчаков" больше, чем женщин, — 41% против 34%. Чаще об этом с начальством заговаривала молодёжь, чем старшее поколение, а ещё те, кто имеет доход выше среднего.

Самый популярный запрос — повысить зарплату на 20% (21% опрошенных осмелились на это), правда, поднимали им в основном всего на 10% (так везло каждому девятому). Для 56% такие разговоры ничем не заканчивались, а напрямую отказывали тем, кто просил прибавки на 5%: восемь из десяти остались с тем, что имели. А вот тем, кто осмеливался просить повышение зарплаты на 30%, везло больше: 34% пошли навстречу, а 44% отказали.