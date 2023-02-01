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1 февраля, 03:29

"Нет смысла их держать": В Литве призвали страны ЕС выслать послов России

МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских послов

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все государства Европы поступить с российскими послами по подобию прибалтийских стран — выслать дипломатов. Он обосновал это тем, что держать дипмиссии РФ там якобы нет смысла.

"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт", — цитирует слова Ландсбергиса издание Verslo Zinios.

Российские посольства в Европе литовский дипломат назвал также "институтом пропаганды".

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Ранее Лайф писал, что в Кремле отреагировали на агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики. Там отметили, что эти государства готовы пойти на всё ради роста конфронтации с Россией.

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Wikipedia / Alet123

Арина Родионова

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