"Нет смысла их держать": В Литве призвали страны ЕС выслать послов России
МИД Литвы призвал все страны Европы выслать российских послов
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все государства Европы поступить с российскими послами по подобию прибалтийских стран — выслать дипломатов. Он обосновал это тем, что держать дипмиссии РФ там якобы нет смысла.
"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт", — цитирует слова Ландсбергиса издание Verslo Zinios.
Российские посольства в Европе литовский дипломат назвал также "институтом пропаганды".
Ранее Лайф писал, что в Кремле отреагировали на агрессивный настрой Польши и стран Прибалтики. Там отметили, что эти государства готовы пойти на всё ради роста конфронтации с Россией.
Wikipedia / Alet123