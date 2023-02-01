"Нет смысла их держать": В Литве призвали страны ЕС выслать послов России

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все государства Европы поступить с российскими послами по подобию прибалтийских стран — выслать дипломатов. Он обосновал это тем, что держать дипмиссии РФ там якобы нет смысла.

"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт", — цитирует слова Ландсбергиса издание Verslo Zinios.

Российские посольства в Европе литовский дипломат назвал также "институтом пропаганды".