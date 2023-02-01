"Подмена понятий": Посол России отреагировал на слова президента Австрии о "колониальной войне"

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отнёс высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена к разряду мифологии. Австрийский политик во время визита в Братиславу заявил, что Россия якобы ведёт "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву.

"В ходе визита в Братиславу президент Австрии Александр Ван дер Беллен допустил высказывание, которое ещё больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине. [Таким образом, имеет место] очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей", — отметил Любинский в соцсетях.

Он указал на то, что, напротив, отлично известно, что "как раз адепты человеконенавистнической идеологии киевского режима вполне открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса "нелюдью", не имеющей никаких прав не только на родной язык, но и на собственные исконно исторические территории". Как подчеркнул посол, выходит, западным бывшим колониальным державам хорошо знакомы те самые "лучшие колонизаторские традиции", в которых население Донбасса "годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли и просто уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий". Дипломат отметил, что "героическая миссия Российских вооружённых сил, напротив, носит освободительный", а значит, "деколонизаторский характер".

"Чтобы убедиться в этом, однако, необходимо набраться мужества и хотя бы посмотреть в глаза простым жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с Россией", — написал Любинский.