"Ложь имеет срок годности": Антонов уличил США в противоречивости заявлений о биолаораториях

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил,что власти США противоречат сами себе в заявлениях о работе американских биолабораторий на Украине. Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Представитель Вашингтона рассказал, что биоучреждения Штатов на украинской территории якобы преследовали задачу предотвращения пандемии и не занимались разработкой биооружия.

"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть что скрывать" — цитирует слова Антонова Telegram-канал "Посольство России в США".

Российский дипломат отмечает, что желание скрыть некоторые обстоятельства подтверждает и сам Кирби, ведь тот утверждает, что проекты были закрыты, а лаборатории деактивированы строго до начала СВО, то есть — "делалось всё для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных". О программах "двойного назначения", напомнил посол, неоднократно предупреждало Минобороны РФ. Антонов также указывает на то, что "наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами национальной территории". Он приводит в пример тот факт, что с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией и напоминает, что оказавшиеся в распоряжении нашего военного ведомства материалы доказывают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия.

Антонов также обращает внимание на то, что сейчас американцы активно переносят незавершенные на Украине проекты в страны Центральной Азии и Восточной Европы. А вывести Пентагон из-под удара хотят переводом внимание на то, что якобы заказчиками были гражданские структуры — Минздрав, Минэнерго, Агентство по международному развитию. Но, как считает дипломат, заглушить шумиху администрации пока не удаётся.

"В самих Соединённых Штатах инициирован целый ряд расследований, связанных с федеральными биологическими проектами, в том числе по усилению функций штаммов, и побочными эффектами вакцинации. Как бы ни старался изворачиваться Вашингтон, рано или поздно придется ответить на поднятые Российской Федерацией вопросы. Важно помнить: ложь имеет срок годности", — подытожил дипломат.