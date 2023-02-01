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1 февраля, 04:40

Антонов: Ответственность за эскалацию вокруг ДСНВ лежит на Вашингтоне

Россия многие годы честно соблюдает Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чего не скажешь об Америке. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что в связи с этим ответственность за эскалацию ситуации, связанную с ДСНВ, целиком лежит на Штатах.

Посол также напомнил о докладе Госдепа США насчёт того, что якобы Россия нарушила условия ДСНВ и может вернуться к его соблюдению, если только разрешит провести инспекцию на её территории.

"В этом году, на фоне инициированной Западом оголтелой конфронтации с Россией, администрации явно не терпелось предъявить нам очередную порцию необоснованных претензий в сфере контроля над вооружениями. Причем впервые по ДСНВ, который наша страна безукоризненно соблюдает на протяжении всех лет. В отличие, кстати, от Вашингтона, на совести которого нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчёта по договору", — приводит посольство слова Антонова.

Он заверил, что Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ и продолжает считать его действенным инструментом в области стратегического благополучия и создания понятной ситуации в отношении самых крупных ядерных держав. Антонов добавил, что Москва планирует и впредь соблюдать центральные ограничения договора, продолжать обмениваться уведомлениями и определёнными данными.

В МИД РФ заявили о приверженности ДСНВ

В МИД РФ заявили о приверженности ДСНВ

Ранее Штаты обвинили Россию в том, что она якобы не соблюдает Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и призвали впустить инспекторов для оценки арсенала.

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ТАСС / Щербак Александр

Анатолий Симоненко

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