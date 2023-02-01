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1 февраля, 08:04
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Российские войска взяли Артёмовск в оперативное окружение

Советник Пушилина Гагин: Артёмовск взят в оперативное окружение

Российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск (Бахмут) в ДНР, силы ВС РФ смыкают кольцо за городом. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск, потому что это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артёмовске", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее российские силы сумели взять важные высоты вокруг села Клещеевка под Артёмовском, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвигаются вперёд на основных участках. А накануне Ян Гагин рассказал, что ВС РФ почти взяли под контроль трассу на город Часов Яр.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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