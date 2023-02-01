Российские войска взяли Артёмовск в оперативное окружение

Российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск (Бахмут) в ДНР, силы ВС РФ смыкают кольцо за городом. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск, потому что это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артёмовске", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".