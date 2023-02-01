Сальдо рассказал, как украинские военные переходят на сторону России

Украинские военные регулярно переходят на сторону России на Херсонском направлении, однако подобные случаи не носят массового характера. Об этом РИА "Новости" рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям", — отметил Сальдо.

По словам врио главы Херсонской области, в ВСУ действует система принуждения. Также встречаются факты доносов в СБУ о неблагонадёжных солдатах, работа заградительных отрядов и "оглушительная пропаганда".