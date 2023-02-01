Депутат Исаев: В "Единой России" скоро обсудят ограничения на удалёнку для нерезидентов
В скором времени экспертный совет "Единой России" рассмотрит проект закона, запрещающий налоговым нерезидентам РФ заключать трудовые договоры о работе на удалёнке по некоторым специальностям. Первая версия документа уже направлена на обсуждение, сообщил замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев в беседе с ТАСС.
"Экспертный совет соберётся в ближайшее время и его обсудит. Это касается [изменений] Трудового кодекса", — сказал он.
Вместе с тем продолжаются дискуссии по другому законопроекту, который отменяет налоговые преференции и льготы для нерезидентов, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).
Напомним, "Единая Россия" подготовила в декабре 2022 года законопроект, направленный на ограничение удалённой работы для налоговых нерезидентов. По словам Исаева, перечень специальностей будет позднее определён правительством. Позднее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что данный закон не направлен на наказание нерезидентов.
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