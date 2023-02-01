Депутат Исаев: В "Единой России" скоро обсудят ограничения на удалёнку для нерезидентов

В скором времени экспертный совет "Единой России" рассмотрит проект закона, запрещающий налоговым нерезидентам РФ заключать трудовые договоры о работе на удалёнке по некоторым специальностям. Первая версия документа уже направлена на обсуждение, сообщил замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

"Экспертный совет соберётся в ближайшее время и его обсудит. Это касается [изменений] Трудового кодекса", — сказал он.

Вместе с тем продолжаются дискуссии по другому законопроекту, который отменяет налоговые преференции и льготы для нерезидентов, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).