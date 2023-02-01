В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку военных объектов и намёки Киева
Иран ответит на атаку беспилотников на военные объекты в Исфахане, а также намёки властей Украины о возможной причастности Киева к ним. Об этом РИА "Новости" сообщил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
"Атака на Исфахан не останется без ответа", — подчеркнул Мешкини.
Парламентарий также заметил, что Украина сейчас не позволяет себе каких-либо выпадов в сторону Ирана, так как "сильно боится" и знает, какой ответ может получить, однако позиция Киева не стала для Тегерана неожиданной. Он заметил, что Исламская Республика не будет вставать на сторону Запада в вопросе украинского конфликта, подчеркнув, что его "гегемония закончилась".
Напомним, 29 января стало известно об атаке на склад с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан. После этого на объекте произошёл взрыв. На произошедшее отреагировал советник президента Незалежной Михаил Подоляк, написавший в соцсетях "Украина вас предупредила". Позднее в МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах страны в Тегеране Евгений Кравченко.
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Twitter/PegidaCanada