В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку военных объектов и намёки Киева

Иран ответит на атаку беспилотников на военные объекты в Исфахане, а также намёки властей Украины о возможной причастности Киева к ним. Об этом РИА "Новости" сообщил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Парламентарий также заметил, что Украина сейчас не позволяет себе каких-либо выпадов в сторону Ирана, так как "сильно боится" и знает, какой ответ может получить, однако позиция Киева не стала для Тегерана неожиданной. Он заметил, что Исламская Республика не будет вставать на сторону Запада в вопросе украинского конфликта, подчеркнув, что его "гегемония закончилась".