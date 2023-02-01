"Пёсик НАТО": Во Франции жёстко осудили Макрона из-за заявления о возможной поставке Киеву самолётов

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за заявления о возможной поставке самолётов Украине похож на пёсика, прислуживающего главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и странам НАТО. Такое мнение высказал в "Твиттере" лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

При этом он подчеркнул, что власти США и Германии говорят президенту Украине Владимиру Зеленскому, что однозначно отказываются от поставки боевых самолётов ВСУ.

"Макрон же говорит: "Ничего не запрещено". Какова его цель? Быть лучшим пёсиком Урсулы и НАТО, верно? Нелепо!" — написал он.