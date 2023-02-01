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1 февраля, 05:45

"Пёсик НАТО": Во Франции жёстко осудили Макрона из-за заявления о возможной поставке Киеву самолётов

Политик Филиппо назвал Макрона "пёсиком НАТО" после его слов о поставках самолётов Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за заявления о возможной поставке самолётов Украине похож на пёсика, прислуживающего главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и странам НАТО. Такое мнение высказал в "Твиттере" лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

При этом он подчеркнул, что власти США и Германии говорят президенту Украине Владимиру Зеленскому, что однозначно отказываются от поставки боевых самолётов ВСУ.

"Макрон же говорит: "Ничего не запрещено". Какова его цель? Быть лучшим пёсиком Урсулы и НАТО, верно? Нелепо!" — написал он.

Макрон: Украина не должна атаковать Россию из получаемого от Запада оружия

Макрон: Украина не должна атаковать Россию из получаемого от Запада оружия

Напомним, 30 января Макрон заявил, что Франция может в будущем отправить Украине самолёты, как того сейчас и просят в Киеве, но при соблюдении трёх условий. А накануне стало известно о намерении Парижа передать Киеву ещё 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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