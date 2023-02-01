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1 февраля, 08:02

Мишустин отметил, что слово патриарха Кирилла наделено действенной силой

Премьер-министр Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации и заметил, что РПЦ под его предводительством служит утверждению в обществе высокой нравственности, милосердия и справедливости. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.

"Высокая миссия патриаршего служения требует огромного труда и истинно христианского самоотречения, милосердия и безграничной твёрдости духа. Именно этими уникальными качествами Вы обладаете, являетесь истинным пастырем, чьё слово наделено действенной силой", — отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что в непростое для нашей страны время церковь объединяет людей и укрепляет их веру, помогая найти ответы на все насущные вопросы. Кроме того, по его словам, РПЦ активно занимается просветительской деятельностью и благотворительностью, укрепляя межнациональный мир и нравственное воспитание молодого поколения. Мишустин пожелал Кириллу доброго здоровья и успехов на пути свершений на благо Отечества.

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Ранее своё поздравление с 14-й годовщиной интронизации патриарху Кириллу направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня церковь остаётся вместе с народом, разделяя тяготы непростого времени, а также духовно поддерживает наших воинов.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Артур Белкин

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