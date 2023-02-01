"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20%

Поставки "Газпрома" через Украину на 1 февраля выросли на 20% — до 29,4 миллиона кубометров. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

В "Газпроме" уточнили, что российская сторона осуществляет подачу для транзита в объёме, подтверждённом украинской стороной через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Напомним, что России напророчили возвращение лидерства по поставкам газа в Европу. К такому выводу пришли аналитики Kept со ссылкой на опрос, который проводился в рамках конференции Оксфордского института энергетических исследований. А ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе.