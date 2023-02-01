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1 февраля, 07:58

"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20%

Поставки "Газпрома" через Украину на 1 февраля выросли на 20% — до 29,4 миллиона кубометров. Об этом говорится в среду в сообщении компании.

В "Газпроме" уточнили, что российская сторона осуществляет подачу для транзита в объёме, подтверждённом украинской стороной через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — уточнил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

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Напомним, что России напророчили возвращение лидерства по поставкам газа в Европу. К такому выводу пришли аналитики Kept со ссылкой на опрос, который проводился в рамках конференции Оксфордского института энергетических исследований. А ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе.

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Shutterstock

Марина Калегина

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