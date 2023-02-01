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1 февраля, 07:54
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Госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы, пишут СМИ

Starhit: Фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах

Состояние олимпийского чемпиона игр 2006 года фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться, однако в ближайшее время ему могут ампутировать пальцы на руках и ногах. По крайней мере, так заявляет источник издания Starhit.

"Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", — отметил собеседник издания.

Официального подтверждения этой информации нет. Сообщается также, что врачи обсуждают со своими зарубежными коллегами возможность скорой отправки Костомарова на лечение и реабилитацию в Германию.

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Напомним, что фигурист Роман Костомаров был доставлен в реанимацию 10 января, где был одновременно подключён и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. По информации Лайфа, сейчас состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в лежачем положении.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Артур Белкин

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