Госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы, пишут СМИ
Starhit: Фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах
Состояние олимпийского чемпиона игр 2006 года фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться, однако в ближайшее время ему могут ампутировать пальцы на руках и ногах. По крайней мере, так заявляет источник издания Starhit.
"Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", — отметил собеседник издания.
Официального подтверждения этой информации нет. Сообщается также, что врачи обсуждают со своими зарубежными коллегами возможность скорой отправки Костомарова на лечение и реабилитацию в Германию.
Напомним, что фигурист Роман Костомаров был доставлен в реанимацию 10 января, где был одновременно подключён и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. По информации Лайфа, сейчас состояние фигуриста улучшается, однако он по-прежнему находится в лежачем положении.
ТАСС / Пётр Ковалёв