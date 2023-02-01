Госпитализированному фигуристу Костомарову могут ампутировать пальцы, пишут СМИ

Состояние олимпийского чемпиона игр 2006 года фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться, однако в ближайшее время ему могут ампутировать пальцы на руках и ногах. По крайней мере, так заявляет источник издания Starhit.

"Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий", — отметил собеседник издания.