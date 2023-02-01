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1 февраля, 07:50

Учёные нашли новые генетические факторы развития рака молочной железы

Учёные из НИУ "БелГУ" определили новые генетические факторы риска развития рака молочной железы. Эти данные позволят понять механизмы развития болезни и сделать профилактику заболевания эффективнее. Об этом сообщили в отделе популяризации науки и технологий Министерства науки и высшего образования России.

Целью специалистов было понять, влияет ли на возникновение и развитие рака молочной железы полиморфизм генов матриксных металлопротеиназ (MMP). Учёные проанализировали сведения о 358 пациентках с раком молочной железы и 746 здоровых женщинах.

"Нам удалось установить роль полиморфизма гена MMP в возникновении рака молочной железы. Так, два локуса показали защитный эффект при развитии заболевания, одиннадцать гаплотипов шести полиморфизмов гена MMP9 связаны с риском возникновения рака груди, выявлено тринадцать моделей межгенных взаимодействий, которые ассоциированы с раком молочной железы", — сказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин, профессор НИУ "БелГУ" Михаил Чурносов.

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Выводы белгородских учёных могут быть полезны для прогнозирования риска возникновения опасного заболевания в будущем. Кроме рака молочной железы, полиморфизм этих генов также связан с развитием гипертонической болезни, язвенной болезни и глаукомы у населения Центрального Черноземья России.

Ранее Лайф писал о том, что чаще других покупают таблетки от боли и расстройства желудка женщины с бессимптомным течением рака яичников. К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона.

Обложка ©

Freepik

Илья Суриков

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