Японский депутат похвалила прямоту Путина и раскритиковала собственного премьера

Депутат парламента Японии от оппозиции Тинами Нисимура сравнила российского и японского лидеров, и сравнение было не в пользу последнего. Нисимура раскритиковала Фумио Кисиду за то, что он всегда уходит от ответа на прямые вопросы, прикрываясь "необходимостью осторожного рассмотрения проблемы", в то же время она похвалила Владимира Путина за прямоту.

"Премьер-министр, если вы против, то так и скажите прямо, что вы против. Прикрываться мнением народа и избегать ответа — это вызывает вопросы уже к самому политику. Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но, по крайней мере, то, что они оба прямо говорят, когда они против, хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас, премьер-министр Кисида", — заявила Нисимура в ходе дебатов.