Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что в будущем Украина сможет существовать как суверенное государство. Об этом пишет Politico.

По данным издания, политик считает, что Украина не сможет победить в происходящем ныне конфликте, так как время играет на руку РФ. Кроме того, он выразил мнение, что сейчас Незалежная является "ничейной землёй", которая "превратилась в Афганистан". Ситуацию журналистам прокомментировала и бывший депутат Государственного собрания Венгрии Жужанна Селенья.

"Я думаю, он (Орбан. — Прим. Лайфа) говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — цитирует её издание.

Она также отметила, что Будапешт делал ставку на быстрое завершение конфликта и надеялся выиграть от поддержки отношений с Россией. Примечательно, что Венгрия и сейчас настаивает на скорейшем прекращении огня, тогда как большая часть Запада активно поддерживает Киев, передавая Украине вооружения.