Орбан дал Украине крайне неприятный прогноз
Politico: Премьер-министр Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенной страны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что в будущем Украина сможет существовать как суверенное государство. Об этом пишет Politico.
По данным издания, политик считает, что Украина не сможет победить в происходящем ныне конфликте, так как время играет на руку РФ. Кроме того, он выразил мнение, что сейчас Незалежная является "ничейной землёй", которая "превратилась в Афганистан". Ситуацию журналистам прокомментировала и бывший депутат Государственного собрания Венгрии Жужанна Селенья.
"Я думаю, он (Орбан. — Прим. Лайфа) говорит это, потому что считает, что на самом деле так думают многие европейцы, — и он ожидает, что Европа в конечном итоге не поддержит Украину", — цитирует её издание.
Она также отметила, что Будапешт делал ставку на быстрое завершение конфликта и надеялся выиграть от поддержки отношений с Россией. Примечательно, что Венгрия и сейчас настаивает на скорейшем прекращении огня, тогда как большая часть Запада активно поддерживает Киев, передавая Украине вооружения.
Ранее Виктор Орбан выразил мнение, что процесс переговоров по урегулированию конфликта на Украине может занять долгие годы. Политик также считает, что его нужно немедленно прекратить.
ТАСС / AP / Szilard Koszticsak / MTI