Зеленский заявил, что продолжит чистки во власти после "кадрового затишья"
Президент Украины Зеленский пообещал чиновникам продолжение массовых увольнений
Президент Украины Владимир Зеленский проанонсировал новую волну увольнения чиновников. Соответствующее видеообращение он опубликовал в телеграм-канале в среду.
По словам политика, сейчас в его аппарате "определённое кадровое затишье, но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны".
"Последуют решения. Тем, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", — сказал он.
Напомним, что сразу несколько украинских высокопоставленных чиновников подали в отставку в конце января. Первым написал заявление об увольнении замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, за ним подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Третьим чиновником, который покинул пост, стал замгенпрокурора страны Алексей Симоненко. Четвёртым написал заявление об увольнении замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря. В отставку также подал и заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.