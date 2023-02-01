Зеленский заявил, что продолжит чистки во власти после "кадрового затишья"

Президент Украины Владимир Зеленский проанонсировал новую волну увольнения чиновников. Соответствующее видеообращение он опубликовал в телеграм-канале в среду.

По словам политика, сейчас в его аппарате "определённое кадровое затишье, но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны".