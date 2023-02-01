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Опубликовано 1 февраля 2023, 10:07

В Госдуме предложили здравомыслящим странам сплотиться вокруг РФ для сдерживания США

Депутат Шеремет: Экспансию США может остановить сплочение здравомыслящих стран вокруг РФ

Всем здравомыслящим странам необходимо сплотиться вокруг России для того, чтобы остановить экспансию США и вернуть в общечеловеческие рамки президента Штатов. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Только справедливая политика и сплочение всех здравомыслящих стран вокруг России позволят остановить экспансию США и поставить точку в их диктате и желании вершить судьбы целых стран и народов", — отметил Шеремет.

Он также отметил, что сегодня все в мире знают, что ни одна террористическая атака на суверенные страны не обходится без США и их сателлитов. В частности, депутат вспомнил недавние атаки на военные объекты в Иране.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Артур Белкин
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