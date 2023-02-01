Киев может получить от Испании не более шести танков Leopard, пишут СМИ
El Pais: Испания может передать Украине от четырёх до шести танков Leopard 2
В рамках первой поставки тяжёлой техники Испания может передать Украине от четырёх до шести танков Leopard 2A4, однако точное их количество будет зависеть от того, сколько машин удастся отремонтировать. Об этом пишет издание El Pais.
Сейчас в Сарагосе на хранении находится 53 танка Leopard 2A4. Они требуют ремонта, а его стоимость может составить свыше полумиллиона евро за единицу. Сами работы при этом займут около двух с половиной месяцев — столько же, сколько потребуется на обучение украинских танкистов.
По данным издания, Минобороны Италии также рассматривает возможность поставки Украине запчастей к танкам. А вот со 120-миллиметровыми снарядами сложнее: их Испания не производит, поэтому если и решит отправлять их Киеву, то из запасов собственной армии.
Напомним, недавно страны Запада объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Впрочем, ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.
ТАСС / EPA / VLADIMIR PRYCEK