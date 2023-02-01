Киев может получить от Испании не более шести танков Leopard, пишут СМИ

В рамках первой поставки тяжёлой техники Испания может передать Украине от четырёх до шести танков Leopard 2A4, однако точное их количество будет зависеть от того, сколько машин удастся отремонтировать. Об этом пишет издание El Pais.

Сейчас в Сарагосе на хранении находится 53 танка Leopard 2A4. Они требуют ремонта, а его стоимость может составить свыше полумиллиона евро за единицу. Сами работы при этом займут около двух с половиной месяцев — столько же, сколько потребуется на обучение украинских танкистов.