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1 февраля, 06:29

Суд продлил домашний арест экс-главе Правительства Кемеровской области Телегину

Кемеровский областной суд продлил до 15 февраля срок домашнего ареста бывшему главе правительства региона Вячеславу Телегину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Хайрулина.

"На 13 суток, до 15 февраля продлили", — заявил адвокат.

Сторона обвинения настаивала на продлении действующей меры пресечения именно на этот срок, с чем защита спорить не стала. Однако сторона Телегина говорила о необходимости смягчить ряд запретов в связи с рекомендациями о физической активности.

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Напомним, бывший глава Правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин был задержан 5 декабря 2022 года из-за подозрения в участии в коррупционных схемах. Свой пост он оставил в августе 2022 года по состоянию здоровья.

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Ako.ru

Артур Белкин

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