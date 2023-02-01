Посол: Если уровень дипотношений с Канадой упадёт, то это произойдёт не по инициативе РФ

Москва не исключает, что Оттава решит понизить уровень дипломатических отношений с нашей страной. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал российский посол в Канаде Олег Степанов.

"Исключать ничего нельзя. Если это произойдёт, то не по нашей инициативе, потому что наша дипломатическая школа такова, что мы не выступаем инициаторами тех шагов, которые вредили бы интересам стран и народов", — подчеркнул дипломат.

Степанов добавил, что Москва не забывает о том, что произошло в Прибалтике с российскими посольствами. При этом наши власти будут поддерживать дипломатические отношения с Оттавой до тех пор, пока Канада придерживается духа и принципов этих контактов, подчеркнул Степанов.

Дипломат также напомнил, что посольство и генконсульства РФ в Канаде функционируют не только для связи с официальными местными органами, а также в интересах россиян, проживающих там. А дипотношения поддерживаются как ради взаимодействия властей, так и ради стратегических интересов стран и народов.

"Мы должны ясно и чётко доносить нашу позицию, потому что в дипломатии одна из важных задач — это обеспечение предсказуемости", — добавил Степанов.