Путин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации
Путин: РПЦ делит с народом тяготы сложного времени и духовно поддерживает наших воинов
Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной его интронизации и заметил, что он является примером преданного служения людям и Отечеству. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодёжи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", — отмечается в тексте послания.
Глава государства также пожелал патриарху здоровья и успехов во всех его начинаниях.
Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл призвал русских, украинцев и белорусов примириться и остановить попытки междоусобной брани. Глава РПЦ заметил, что сегодня Россия сталкивается с опасными и судьбоносными вызовами, и пожелал найти правильный ответ, который мог бы укрепить братские связи между народами.
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ