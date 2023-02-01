Путин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной его интронизации и заметил, что он является примером преданного служения людям и Отечеству. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодёжи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", — отмечается в тексте послания.

Глава государства также пожелал патриарху здоровья и успехов во всех его начинаниях.