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1 февраля, 06:39

Путин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации

Путин: РПЦ делит с народом тяготы сложного времени и духовно поддерживает наших воинов

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной его интронизации и заметил, что он является примером преданного служения людям и Отечеству. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодёжи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей", — отмечается в тексте послания.

Глава государства также пожелал патриарху здоровья и успехов во всех его начинаниях.

Патриарх Кирилл считает, что многим уехавшим из РФ нужна духовная помощь

Патриарх Кирилл считает, что многим уехавшим из РФ нужна духовная помощь

Ранее Лайф сообщал, что патриарх Кирилл призвал русских, украинцев и белорусов примириться и остановить попытки междоусобной брани. Глава РПЦ заметил, что сегодня Россия сталкивается с опасными и судьбоносными вызовами, и пожелал найти правильный ответ, который мог бы укрепить братские связи между народами.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Артур Белкин

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