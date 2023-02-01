В МИД назвали целью Киева и Запада разделение русских и украинцев по религиозному признаку
Посол МИД Аскальдович назвал целью Киева и Запада разделение верующих русских и украинцев
Киев и западные страны пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям дипведомства России Геннадий Аскальдович в беседе с РИА "Новости".
"Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата", — уверен он.
По словам дипломата, данный процесс в последнее время приобрёл "угрожающую разрушительную силу". Для такой своей цели, считает он, Киев применяет множество репрессивных инструментов, включая преследования за посещение церквей и храмов, а также навязывание украинцам обрядов повторного крещения и венчания. Аскальдович назвал такие действия киевских властей неприемлемыми и противоречащими главным международно-правовым документам, которые запрещают государству вмешиваться в дела церкви и духовную жизнь мирных жителей.
Ранее СБУ нашла "библиотеки с прокремлёвской литературой" при обысках храмов УПЦ. Среди обнаружений также оказались листовки запрещённых партий и российская символика. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ. А ВСУ в Рождество проверяли документы у входа в Киево-Печерскую лавру. Позже митрополит Павел обвинил украинские власти в гонениях. В ООН обеспокоились проектами в Незалежной, подрывающими право на свободу вероисповедания. А 22 января украинская тероборона и раскольники ПЦУ захватили Успенскую церковь под Киевом.
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