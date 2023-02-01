В МИД назвали целью Киева и Запада разделение русских и украинцев по религиозному признаку

Киев и западные страны пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии. Об этом заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям дипведомства России Геннадий Аскальдович в беседе с РИА "Новости".

"Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата", — уверен он.