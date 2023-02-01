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1 февраля, 07:29

Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в тексте документа.

Как пояснили РИА "Новости" в Совбезе РФ, соответствующее решение было принято в связи с истечением его контракта и дальнейшим переходом на другую работу.

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Ранее же Лайф сообщал, что Владимир Путин на год продлил срок службы полномочному представителю Президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, которому 25 февраля исполнится 70 лет.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Артур Белкин

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