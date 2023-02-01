В США осудили тех, кто отрицает нацизм Зеленского из-за его еврейских корней

Те, кто оправдывает действия президента Украины Владимира Зеленского его еврейскими корнями, являются антисемитами. Об этом заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Политик подчеркнул, что сейчас в правительстве Украины сидят только нацисты. Хотя многие, по его словам, указывают ему на невозможность такого суждения, ведь Зеленский является евреем.

"Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, — это еврей, можно считать антисемитами", — написал Янг в "Твиттере".