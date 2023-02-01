Пьяный житель Нижнего Тагила умер в патрульной машине после жёсткого задержания

Житель Свердловской области после задержания полицейскими умер прямо в патрульной машине из-за перелома шеи. Подробнее о произошедшем рассказал телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в Нижнем Тагиле. 44-летний Сергей приехал вместе с женой в психиатрическую больницу навестить знакомого. Мало того, что он был пьян, так ещё стал материться и размахивать руками. Увидев неадекватное поведение посетителя, охранник стационара вызвал полицию. Правоохранители забрали Сергея у КПП психбольницы, но задержание произошло в довольно жёсткой форме: силовики грубо свинтили его и затолкали в отсек УАЗа, где находился другой правонарушитель.

"Попутчик" Сергея рассказал о смерти задержанного. Видео © Telegram / SHOT

По словам второго задержанного, Сергей всю дорогу пролежал в одном положении — вниз головой, при этом изредка шевеля ногами. "Попутчик" даже стучал полицейским, чтобы они остановились и перевернули пьяного бедолагу, но те ответили: "Сам перевернётся". А вот когда УАЗ доехал до конечной точки маршрута, правоохранители увидели, что Сергей находится без сознания и не дышит. Его попытались реанимировать, но безрезультатно.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. В ходе вскрытия медики выяснили, что её причиной оказалась травма шейного отдела спинного мозга. По данным канала, ранее Сергей привлекался за грабёж и незаконное хранение наркотиков. Региональные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти и пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.