"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 февраля, 07:39

Трое россиян задержаны ФСБ за подготовку терактов на железной дороге по заказу Украины

Трое россиян задержаны за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области. Об этом информирует в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужб, подозреваемые действовали по заказу украинских неонацистов и рассчитывали получить за это денежное вознаграждение.

У злоумышленников прошли обыски, в ходе которых "были изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооружённого формирования, средства связи и коммуникации", содержащие схемы расположения объектов железнодорожной инфраструктуры.

ФСБ задержала школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье

ФСБ задержала школьников, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье

Ранее Лайф сообщал, что в Брянской области задержали мужчину, который пытался устроить сбой в движении поездов рядом с белорусской границей. 25-летний диверсант поджёг релейный шкаф на станции возле переезда. Возгорание быстро потушили, инцидент не повлиял на движение поездов.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров