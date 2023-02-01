Трое россиян задержаны ФСБ за подготовку терактов на железной дороге по заказу Украины
Трое россиян задержаны за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области. Об этом информирует в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужб, подозреваемые действовали по заказу украинских неонацистов и рассчитывали получить за это денежное вознаграждение.
У злоумышленников прошли обыски, в ходе которых "были изъяты орудия преступлений, символика украинского националистического вооружённого формирования, средства связи и коммуникации", содержащие схемы расположения объектов железнодорожной инфраструктуры.
Ранее Лайф сообщал, что в Брянской области задержали мужчину, который пытался устроить сбой в движении поездов рядом с белорусской границей. 25-летний диверсант поджёг релейный шкаф на станции возле переезда. Возгорание быстро потушили, инцидент не повлиял на движение поездов.
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