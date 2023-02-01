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1 февраля, 07:49

Матвиенко выступила за мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Спикер Совфеда Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца специальной военной операции. Речь об этом зашла на заседании верхней палаты в среду, передаёт ТАСС.

Женщина-политик отметила, что в нынешних реалиях не стоит "цепляться за какие-то догмы", поэтому регионы должны получить право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов. Инициативу поручено оформить вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлёву для дальнейшего рассмотрения в Правительстве РФ.

"Может быть, стоит наложить мораторий на закон и дать возможность быстро осваивать средства", — заявила Матвиенко.

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Ранее спикер Совета Федерации обратилась к сенаторам с просьбой продемонстрировать созидательный, активный патриотизм и действовать максимально слаженно в нынешних условиях.

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Kremlin.ru

Марина Калегина

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